Отчим до смерти избил 2-летнего мальчика на глазах у матери [ Редактировать ]
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Стало известно, что в Днепропетровской области мужчина до смерти избил 2-летнего пасынка, пока мать стояла в стороне. Дело передано в суд. Об этом передает "Информатор".
Днепропетровская местная прокуратура №3 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего гражданина за причинение ребенку несовместимых с жизнью телесных повреждений и его 28-летней сожительницы за оставление ребенка в опасности.
По информации правоохранителей, ранее судимый гражданин вместе с гражданской женой распивали алкогольные напитки.
В это время 2-летний сын женщины начал плакать и капризничать. Возмущенный отчим нанес ему 19 ударов по голове и телу.
Вследствие полученных травм ребенок умер. При этом мать мальчика наблюдала за действиями сожителя, а не пыталась его остановить или оказать малышу помощь.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Ранее мы писали, что скейтеры-подростки жестоко избили мужчину.
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