В Киеве, сын обнаружил в своей квартире голого незнакомца и свою избитую мать. Женщина была в бессознательном состояния от множественных травм, полученных в результате избиения, которые ей нанес неадекватный 27-летний насильник, который ранее уже был судим за изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как сообщили правоохранители, 51-летняя киевлянка познакомилась с правонарушителем на улице. Неизвестный мужчина предложил женщине донести сумку домой. После прихода в квартиру, он несколько часов подряд избивал женщину за отказ в интимной близости.

По данным полиции, в квартире правоохранители обнаружили 27-летнего уроженца Херсонской области, ранее судимого за изнасилование.

Врачи "скорой", которые прибыли на вызов, госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась от полученных травм.

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Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому на время расследования суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сейчас досудебное расследование завершили и обвинительный акт передали в Днепровский районный суд. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали педофила, который развращал детей.

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