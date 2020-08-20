Участники трехсторонней контактной группы сдвинулись с места в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Сейчас в регионе уже 25 дней соблюдение перемирия. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава украинской делегации на заседании ТКГв Минске Леонид Кравчук.

По его словам, если на Донбассе продолжит удерживаться режим "тишины", то можно будет говорить, что стороны движутся к восстановлению мира.

"Мы сдвинулись с места. Главный вопрос - тишина. 25 дней на Донбассе не стреляют из тяжелого вооружения. 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага. Если этот процесс будет иметь продолжение, это будет означать, что мы движемся вперед к главной задаче - мира на Донбассе. На дороге как раз стал вопрос о местных выборах", - сообщил Кравчук.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил экс-премьера Фокина в ТКГ по Донбассу.