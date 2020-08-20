Отравление Навального: политика хотят перевезти в Европу [ Редактировать ]
Штаб российского оппозиционера Алексея Навального просит перевезти политика в Европу для предоставления ему квалифицированной медицинской помощи.
Об этом пишет председатель Альянса врачей Анастасия Васильева.
По ее словам, они официально откликнулись на предложение руководства страны по доставке Навального для лечения за границей.
Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в оказании медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе.
Отмечается, что ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти готовы помочь Навальному.
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