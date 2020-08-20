Медики стабилизировали состояние Навального [ Редактировать ]
Медики смогли довести состояние отравленного российского оппозиционера Алексея Навального до стабильного.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, врачи провели консультации по состоянию Навального с ведущими экспертами России.
Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак.
Отмечается, политик находится в состоянии глубокой комы. Планов перевозки Навального в Москву пока нет.
Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с отравлением токсичным веществом прямо с борта самолета.
по теме
Невероятное открытие: найдено лекарство от смертельной инфекции
Ученые использовали интерактивные технологии
В Кремле отреагировали на возможное отравление Навального
По словам Пескова, сейчас необходимо дождаться окончательным анализов
Олексія Навального госпіталізували з токсичним отруєнням
Прессекретарка політика Кіра Ярмиш підозрює, що його отруїли - у своєму "Твіттері" вона повідомила, що Навальному стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви
Из музея ниндзя украли 150-килограммовый сейф
В сейфе хранилась выручка от продажи билетов за выходные, когда музей посетили примерно 1 100 человек - больше миллиона иен, то есть почти $9 500
В Ривне медики бросили тело женщины в подъезде и уехали
Врачи вынесли тело пенсионерки из машины и просто оставили возле лестницы в подъезде, где она пролежала пять часов