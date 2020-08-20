Медики смогли довести состояние отравленного российского оппозиционера Алексея Навального до стабильного.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, врачи провели консультации по состоянию Навального с ведущими экспертами России.

Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак.

Отмечается, политик находится в состоянии глубокой комы. Планов перевозки Навального в Москву пока нет.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с отравлением токсичным веществом прямо с борта самолета.