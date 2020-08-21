Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию [ Редактировать ]
Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия отправила президенту Росссии Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.
Главный врач омской больницы, где в реанимации находится Алексей Навальный, 21 августа не разрешил перевезти его в клинику в Германии. По словам медика, состояние Навального не позволяет его транспортировать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не получали обращения от представителей Навального о его транспортировке в Германию. Отвечая на вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать увезти Навального в Германию, Песков сказал: "Это решение лечащего врача".
August 21, 2020
Ранее сообщалось, что медики рассказали, чем отравился Навальный.
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