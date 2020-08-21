Медики рассказали, чем отравился Навальный [ Редактировать ]
Найденное якобы опасное вещество в организме Алексея Навального оказалось обычной промышленной химией. При этом ее следы были не в организме, а на одежде. Об этом заявил главврач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.
В частности, он прокомментировал сообщения в СМИ о химическом компоненте, который был взят на экспертизу.
"Могу сказать, что был взят не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Мы провели ряд исследований, это обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках", - заявил Мураховский.
Он подчеркнул, что компонент был найден не в организме Навального.
Напомним, в четверг, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете, его экстренно госпитализировали.
Также мы писали о том, что Навальный впал в кому.
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