Найденное якобы опасное вещество в организме Алексея Навального оказалось обычной промышленной химией. При этом ее следы были не в организме, а на одежде. Об этом заявил главврач омской больницы Александр Мураховский, передает ТАСС.

В частности, он прокомментировал сообщения в СМИ о химическом компоненте, который был взят на экспертизу.

"Могу сказать, что был взят не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Мы провели ряд исследований, это обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках", - заявил Мураховский.

Он подчеркнул, что компонент был найден не в организме Навального.

Напомним, в четверг, 20 августа, Навальному стало плохо в самолете, его экстренно госпитализировали.

Также мы писали о том, что Навальный впал в кому.