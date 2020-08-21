Прогноз погоды на 22 августа: где пройдут дожди [ Редактировать ]
Погода в Украине в субботу, 22 августа, будет теплой. Синоптики прогнозируют ливни с грозами на юге и востоке. На остальной территории страны будет солнечно и жарко.
Короткие ливни с грозами наиболее вероятны на Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, в Крыму, на Донетчине, Луганщине, а также будут достигать Днепра с районами. Об этом сообщила в фейсбуке синоптик Наталка Диденко.
На Западной Украине температура воздуха будет одна из самых высоких. Синоптики прогнозируют + 27...+29 градусов. Восток нашей страны будет страдать от ливней с грозами. В то же время температура воздуха будет держаться на уровне + 26...+28 градусов.
Свежее всего будет на севере Украины: +24...+26 градусов. Солнце там иногда будет прятаться за облаками, однако осадков не прогнозируют. На юге столбики термометров покажут + 25...+30 градусов.
В Киеве будет сухо, малооблачно и комфортно, +24...+26 градусов.
Ранее мы писали о том, что в Украине произойдут опасные погодные явления.
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