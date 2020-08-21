Погода в Украине в субботу, 22 августа, будет теплой. Синоптики прогнозируют ливни с грозами на юге и востоке. На остальной территории страны будет солнечно и жарко.

Короткие ливни с грозами наиболее вероятны на Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, в Крыму, на Донетчине, Луганщине, а также будут достигать Днепра с районами. Об этом сообщила в фейсбуке синоптик Наталка Диденко.

На Западной Украине температура воздуха будет одна из самых высоких. Синоптики прогнозируют + 27...+29 градусов. Восток нашей страны будет страдать от ливней с грозами. В то же время температура воздуха будет держаться на уровне + 26...+28 градусов.

Свежее всего будет на севере Украины: +24...+26 градусов. Солнце там иногда будет прятаться за облаками, однако осадков не прогнозируют. На юге столбики термометров покажут + 25...+30 градусов.

В Киеве будет сухо, малооблачно и комфортно, +24...+26 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Украине произойдут опасные погодные явления.