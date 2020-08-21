В пятницу, 21 августа, поединком между донецким "Олимпиком" и киевским "Динамо" на столичном стадионе имени Валерия Лобановского стартовал юбилейный, 30-й чемпионат Украины по футболу, в котором выступят 14 клубов.

В стартовом матче Украинской премьер-лиги сезона 2020/2021 столичный клуб под руководством многолетнего наставника донецкого "Шахтера" Мирча Луческу разгромил донецкий клуб со счетом 4:1.

Голы забили: Политило, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15, в свои ворота, Супряга, 56, Цыганков, 87.

Матч проходил без зрителей, однако на стартовых минутах первого тайма ультрас столичного клуба прорвались на трибуны, где жгли пиротехнику, выкрикивая кричалки и оскорбления в адрес президента клуба Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу.

21 августа сыграл и донецкий "Шахтер". На "Олимпийском" чемпион страны выиграл "Колос" (Коваливка) со счетом 3:1. В рамках первого тура УПЛ сыграют также:

22 августа: "Десна" - "Заря"; "Александрия" - "Мариуполь"

23 августа: "Ингулец" - "Днепр-1" и "Ворскла" - "Рух".

Во вторник, 25 августа, "Динамо" на столичном "Олимпийском" сразится с "Шахтером" за Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что определился второй финалист Лиги чемпионов: в финале самого престижного футбольного турнира Европы сразятся "Бавария" и "Пари Сен-Жермен".