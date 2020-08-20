Определился второй финалист Лиги чемпионов [ Редактировать ]
"Бавария" обыграла "Лион" во втором полуфинальном матче и вышла в финал Лиги чемпионов-2019/20. Встреча в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" завершилась со счетом 3:0.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Первый гол на 18 минуте забил Серж Гнабри, он же на 33 оформил дубль. В конце встречи отличился Роберт Левандовски.
Напомним, первым финалистом Лиги чемпионов стал "Пари Сен-Жермен", со счетом 3:0 разгромивший в полуфинале "РБ Лейпциг".
Решающий матч турнира пройдет 23 августа на поле "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне. Мюнхенская команда является 5-кратным победителем Лиги чемпионов, ПСЖ турнир никогда не выигрывал.
Из-за пандемии коронавируса четвертьфиналы и полуфиналы этой Лиги чемпионов проходят в формате одного матча. Игры проходят без болельщиков на трибунах до дальнейших указаний.
Ранее сообщалось, что "Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы.
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