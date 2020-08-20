Киевское "Динамо" совместно с компанией New Balance представило новый комплект формы сезона 2020/2021.

Домашняя форма - сине-голубые полосы на белом, выездная - голубые полосы на синем, и в этом году New Balance впервые представит третий комплект игровой формы "Динамо".

Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба.

Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку - девиз "Киев – это мы" на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города. Единство, которое делает нас сильнее.

Это – наша новая полоса. Это – наши традиции. Это – наша команда. Это – наш город. Киев – это мы!

В новой экипировке команда Мирча Луческу выйдут на поле уже в эту пятницу, 21 августа. На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского бело-голубые сыграют против донецкого "Олимпика" в рамках первого тура нового сезона.

25 августа на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" сразится с донецким "Шахтером" за Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что "Динамо" оформило первый трансфер при Луческу, а два игрока команды заразились коронавирусом.