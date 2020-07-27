Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис опроверг информацию об отставке главного тренера команды Мирчи Луческу, занявшего эту должность 23 июля. Об этом он заявил в разговоре с Игорем Цыганком в эфире его шоу на YouTube.

Все нормально. Есть у "Динамо" тренер.

Журналист утверждает, что эти слова были произнесены после беседы президента клуба с Мирчей Луческу.

Ранее румынское издание Gazeta Sporturilor опубликовало заявление 74-летнего Луческу, из которого выплывает, что он решил отказаться от работы в украинском клубе из-за "атмосферы враждебности" со стороны ультрас.

По словам футбольного агента Аркадия Запорожану, представляющего интересы Луческу, это заявление было частью личной переписки и не предназначалось для прессы.

Луческу покидает "Динамо"? Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу - главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже.

Напомним, что за 12 лет работы Мирчи Луческу в "Шахтере" донецкая команда 8 раз становилась чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок и 7 - Суперкубок страны. В сезоне 2008/09 дончане во главе с румынским специалистом стали обладателями Кубка УЕФА. Луческу 8 раз признавали лучшим тренером Украины.

Кроме сборной Турции, Луческу также возглавлял в этой стране "Галатасарай" и "Бешикташ". В 2016 году румынский коуч возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности только один сезон. Киевское "Динамо" уже 14-я команда в тренерской карьере Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что туринский "Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии.