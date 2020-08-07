В Украине в поездах "Укрзализныци" предлагают привлечь военизированную охрану. Это сделаю для повышения безопасности. Также готовится ряд других мер. Об этом заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По его словам, "Укрзализныци" подготовила комплексную программу повышения безопасности в поездах и искоренения криминогенных проявлений и противоправных действий.

Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах.

Он также добавил, что программу представят на следующей неделе.

Отметим, военизированная охрана "Укрзализныци" обеспечивает охрану грузов и объектов, правопорядок на железной дороге, пожарный надзор и тушение пожаров. На вооружении у такой охраны - стрелковое оружие, преимущественно пистолеты Форт.

Напомним, что пассажиры поезда, который шел из Херсонской области во Львов, подняли бунт после того, как им объявили, что в Тернополе состав останавливаться не будет. Власти Луцка отказались вводить новые карантинные ограничения после того, как город был занесен в "красный список".

Ранее сообщалось, что с 31 июля в Украине возобновили движение 17 поездов.