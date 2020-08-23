Президет Украины Владимир Зеленский посоветовал лидеру Беларуси провести новые выборы в стране.

Об этом сообщает Euronews.

Так, через месяц должно быть проведено новое голосование за президента Беларуси под наблюдением международных представителей.

Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте". И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен.

Отмечается, что при таком раскладе все было бы "спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".

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