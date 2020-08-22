Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что советники "нормандской четверки" встретятся в конце августа. Встреча запланирована на 28 августа.
Об этом Зеленский сообщил в интервью "Украина 24".
По его словам, после встречи советников, состоится встреча министров, а потом уже лидеров Украины, Германии, Франции и России.
"Дальше, договорились о встрече советников в нормандском формате, на конец августа, на 28 число. Дальше будет встреча министров, дальше - лидеров стран", - отметил президент.
Ранее сообщалось, что в ТКГ назвали дату новой встречи "нормандской четверки".
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