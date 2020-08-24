Торгівці людьми полювали на нелегалів в Україні

Кожен з мігрантів, переважно вихідців з Близького Сходу, мав заплатити за таку послугу 16 тисяч євро. Банда діяла в Києві, Одеській, Закарпатській та Хмельницькій областях