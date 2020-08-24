У Києві затримали бойовика з документами так званої "ДНР" [ Редактировать ]
Прибічника російських окупантів затримали у середмісті Києва. Правоохоронці зупинили чоловіка в метро. При собі затриманий мав військовий квиток так званої ДНР і посвідчення "народного ополченця Донбасу".
Наразі СБУ встановлює, з якою метою бойовик прибув до столиці.
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