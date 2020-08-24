В Дарницком районе Киева, на проспекте Григоренко, 33/44, из окна 12-го этажа жилого дома выпал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в Telegram канале" Киев оперативный"

Как сообщили медики, которые оперативно прибыли на место трагедии - смерть наступила мгновенно, они уже ничем не смогли помочь ребенку.

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Стоит отметить, по данным канала, ребенок остался сам дома всего на 15 минут, когда его отец пошел встречать жену. За эти 15 минут и случилась трагедия.

Ранее, в Киеве пациент выпал из окна больницы. На момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии.

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