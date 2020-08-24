В Киеве ребенок выпал из 12 этажа (видео 18+) [ Редактировать ]
В Дарницком районе Киева, на проспекте Григоренко, 33/44, из окна 12-го этажа жилого дома выпал 7-летний ребенок. Об этом сообщили в Telegram канале" Киев оперативный"
Как сообщили медики, которые оперативно прибыли на место трагедии - смерть наступила мгновенно, они уже ничем не смогли помочь ребенку.
Стоит отметить, по данным канала, ребенок остался сам дома всего на 15 минут, когда его отец пошел встречать жену. За эти 15 минут и случилась трагедия.
Ранее, в Киеве пациент выпал из окна больницы. На момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии.
Читайте также, в Киеве мужчина выжил после падения с 12 этажа.
по теме
В Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал женщину с ребенком (фото, видео)
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
В Каменском жуткое ДТП унесло жизнь 4-летней девочки
На "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком
Киевлянка бросила у магазина двух маленьких внучек
Детей после осмотра врача отправили в медучреждение
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
10 человек получили травмы различной степени тяжести
Моторошна аварія на околиці Дніпра: загинула дворічна дитина
Загинула дворічна дитина, п'ятьох потерпілих шпиталювали, двоє з них у тяжкому стані