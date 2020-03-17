В Киеве мужчина выжил после падения из окна на 12 этаже [ Редактировать ]
происшествие в больнице/Киев оперативный
Во вторник, 17 марта, из окна больницы №12 по улице Подвысоцкого Печерского района Киева выпал один из пациентов. Об этом сообщают "УНН".
По сообщениям очевидцев, мужчина выпал с 12 этажа и приземлился на припаркованный рядом автомобиль Toyota Prado. В тяжелом состоянии пострадавшего забрали врачи.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
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