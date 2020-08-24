Сергей Михалков из "Ляписа" стал заслуженным артистом Украины [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, солист группы Brutto и экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку, а также украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO. Об этом было объявлено во время торжественной церемонии, проходящей в Киеве в честь празднования Дня Независимости Украины.
Также, видео с торжественным моментом Михалок опубликовал в своем Instagram.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил Сергею Михалку почетное звание «Заслуженного артиста Украины». Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь! ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #владимирзеленский #зеленский #президент #заслуженныйартистукраины
Публикация от Сергей Михалок (@sergey.mikhalok)
Во время награждения музыканта, Президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарил его за творчество.
Спасибо тебе! Ты молодец!
Стоит отметить, что Михалок и его продюсер Азизбекян решили получить право на постоянное проживание в Украине, не отказываясь от белорусского гражданства. Михалок объяснял, что поддержка группой "Ляпис Трубецкой" революционных событий в Украине негативно и враждебно воспринимается властями Беларуси и России, которые создают препятствия для полноценного творческого процесса.
Группа "Ляпис Трубецкой" поддерживала Революцию достоинства в Украине. А их песня "Воины Света" стала одним из неофициальных гимнов Майдана.
В родной Беларуси группа "Ляпис Трубецкой" уже давно была в "черном списке" музыкантов, которые не имеют права выступать на территории страны.
Напомним, ранее Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины.
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