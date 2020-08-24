Президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, солист группы Brutto и экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку, а также украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO. Об этом было объявлено во время торжественной церемонии, проходящей в Киеве в честь празднования Дня Независимости Украины.

Также, видео с торжественным моментом Михалок опубликовал в своем Instagram.

Во время награждения музыканта, Президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарил его за творчество.

Спасибо тебе! Ты молодец!

Стоит отметить, что Михалок и его продюсер Азизбекян решили получить право на постоянное проживание в Украине, не отказываясь от белорусского гражданства. Михалок объяснял, что поддержка группой "Ляпис Трубецкой" революционных событий в Украине негативно и враждебно воспринимается властями Беларуси и России, которые создают препятствия для полноценного творческого процесса.

Группа "Ляпис Трубецкой" поддерживала Революцию достоинства в Украине. А их песня "Воины Света" стала одним из неофициальных гимнов Майдана.

В родной Беларуси группа "Ляпис Трубецкой" уже давно была в "черном списке" музыкантов, которые не имеют права выступать на территории страны.

Напомним, ранее Зеленский присвоил Скрябину звание Героя Украины.

Читайте также, старший внук Пугачевой переболел коронавирусом.