В Киеве пациент выпал из окна больницы/ Фото: kiev.informator.ua

В четверг, 18 июня, из окна Киевской городской клинической больницы скорой помощи, которая находится на улице Братиславской, выпал пациент. Об этом сообщила Муниципальная охрана Киева.

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Пациент больницы скорой помощи выпал из окна второго этажа. Отмечается, что на момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии.

Медицинские работники госпитализировали мужчину. В Муниципальной охране отметили, что угрозы его жизни и здоровью уже нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара.

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