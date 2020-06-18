В Киеве пациент выпал из окна больницы [ Редактировать ]
В четверг, 18 июня, из окна Киевской городской клинической больницы скорой помощи, которая находится на улице Братиславской, выпал пациент. Об этом сообщила Муниципальная охрана Киева.
Пациент больницы скорой помощи выпал из окна второго этажа. Отмечается, что на момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии.
Медицинские работники госпитализировали мужчину. В Муниципальной охране отметили, что угрозы его жизни и здоровью уже нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара.
Также мы писали о том, что в Харькове мать с ребенком выпали с 16 этажа.
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