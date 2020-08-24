В Італії почали тестувати вакцину проти COVID-19 [ Редактировать ]
В Італії почали тестувати вакцину проти COVID-19. Для цього - залучили волонтерів. Це перше випробування на людях для італійських дослідників. Охочих різних вікових груп уже щеплять.
Місцеві фахівці називають цей день історичним для італійської медицини та науки. Утім, кажуть - говорити про успіх зарано. Спочатку необхідно добре вивчити всі можливі реакції та побічні дії препарату на людський організм.
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