В Італії почали тестувати вакцину проти COVID-19. Для цього - залучили волонтерів. Це перше випробування на людях для італійських дослідників. Охочих різних вікових груп уже щеплять.

Місцеві фахівці називають цей день історичним для італійської медицини та науки. Утім, кажуть - говорити про успіх зарано. Спочатку необхідно добре вивчити всі можливі реакції та побічні дії препарату на людський організм.