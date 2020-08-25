Встреча советников в нормадском формате сорвалась - СМИ [ Редактировать ]
Фото: РБК-Украина
Встреча советников глав государств в нормадском формате, которая должна была пройти 28 августа отменилась.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, ранее все стороны - Украина, РФ, Германия и Франция - говорили, что идет подготовка к встрече. В частности, президент Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки".
Отмечается, что причиной такого события стала командировка советника президента Франции.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал дату встречи советников нормадской четверки. Ей должен был стать конец августа.
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