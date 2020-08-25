Какой фрукт категорически нельзя есть натощак [ Редактировать ]
Приверженцы здорового образа жизни привыкли завтракать свежими фруктами. Один из самых популярных плодов - банан, который добавляют в каши, мюсли, делают с ним сытные смузи. Но можно ли есть бананы натощак?
Оказывается, бананы не стоит есть утром и на голодный желудок. Пользы от такой привычки мало, напротив, даже вреда больше. Банан дает чувство кратковременного насыщения, быстро повышая уровень сахара в крови и провоцируя скачки инсулина.
Буквально через полчаса-час поевший на завтрак бананы человек снова почувствует голод и станет вялым и апатичным. Поэтому фрукты рекомендуют употреблять только в качестве перекуса в течение дня. А на завтрак диетологи советуют ограничиться несладкой кашей.
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