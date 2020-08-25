З понеділка карантинну карту України перефарбували. Додали "червоних зон". І це рішення уряду вже має "ускладнення" у вигляді протестів. Міста одне за одним просто ігнорують офіційні розпорядження. Сьогодні на мітинг незгоди вийшли "червоні" Чернівці. Та ще й так затято, що місцеві депутати під натиском вулиці таки скасували низку обмежень. Тож що дозволено і що заборонене в Чернівцях?

Зачинені магазини, кав'ярні і торговельні центри. Вже другий день Чернівці - на карантині. Обласний центр і ще два райони віднесли до червоної карантинної зони. Як живе місто в нових реаліях?

Такою спорожнілою вулицю Ольги Кобилянської в Чернівцях побачиш рідко. Людей небагато. Крамниці зачинені, ресторани продають їжу лише "з собою".

Марина, адміністраторка ресторану:

Ми працюємо тільки на доставку, на адресну доставку. Не приймаємо гостей ні в залі, ні на літній терасі. Також у нас відсутній самовивіз - так, як у нас вимагають.

У місті зачинені кінотеатри, дитячі садки, спортивні клуби. Не працюють і хостели. Андрій Гончарук - власник одного з них. Заклад - порожній з березня. Доводилося скасовувати попередні бронювання, повертати замовникам гроші. А персонал - скорочувати.

Андрій Гончарук, власник костелу:

Величезна кількість скасувань - скасовано, практично, все. Ми змушені були повертати величезні суми грошей. Декого переносити на більш пізні дати, на осінь - на серпень і так далі.

Андрій зрадів, коли карантин у місті послабили - від початку серпня закладам обслуговування дали "зелене світло". Однак, пропрацювали не довго.

Андрій Гончарук, власник костелу:

Середня літня загрузка минулого року, практично, 90%. Зараз, після відкриття 1 числа, ми максимально досягли, максимальна загрузка - 60. І ми змушені знов закрити у зв'язку з тим, що відсутній транспорт. Якщо ми говоримо зараз про деякі рішення влади, то нам вони здаються катастрофічними. Особливо для іміджу міста - це повний провал.

Разом із закладами відпочинку і харчування, у Чернівцях закрили дитячі садки. Батьки - обурені.

Аліна, жителька Чернівців:

Ситуація однакова для всіх. Батьки, якщо можуть працювати, на роботу можуть виходити, - то їх стримують вдома діти. Тому що не завжди є на кого їх залишити. Хорошого нічого не можемо вам сказати.

Та чи не найбільшою проблемою для містян залишається громадський транспорт. Місяць тому ,після затяжного карантину, в Чернівцях запустили кілька маршрутів. Та працювали рейси недовго. Напередодні їх знову скасували.

Ця жінка зранку на зупинці прочекала дві години - про нововведення не знала:

Я на пенсії, не маю таких заробітків, щоб їхати на таксі. Я не знаю, що буде з нами, не знаю.

Підприємці, перевізники і звичайні містяни прийшли до міської ради пікетувати. Просять скасувати карантин.

Оксана Черчел, жителька Чернівців:

Будемо відстоювати перевізників і інший бізнес. Тому що не можна це робити. Одні працюють, інші - ні. За що платити цим підприємцям?

Під натиском мітингарів, депутати зібрали позачергову сесію і таки анулювали обмеження. У Чернівцях дозволили працювати закладам харчування, ринкам і громадському транспорту. А ще - дитсадкам і школам. Щоправда, рішення - рекомендаційне. Тож, як все буде на практиці - поки що не зрозуміло. У поліції нам повідомили: рішення міської ради про скасування штрафів до них не надходило.