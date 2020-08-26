В Армении врыв "разнес" жилой дом [ Редактировать ]
В столице Армении Ереване произошел взрыв газа в жилом доме.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, в результате трагедии есть двое раненых, судьба одного из жильцов неизвестна, спасатели ведут поисковые работы.
В результате взрыва обвалились 12 квартир жилого здания. 19 жителей выбрались из-под обломков. Спасатели смогли вытащить двоих раненых, которые оставались под обломками. Судьба одного жителя пока неизвестна, ведутся спасательные работы.
Отмечается, что городские власти Еревана уже заявила, что все пострадавшие из-за взрыва будут обеспечены временным жильем.
Фото: МЧС Армении
Ранее мы писали, что в Ярославле взорвался жилой дом. В одном из подъездов обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, идет эвакуация жильцов.
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