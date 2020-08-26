В столице Армении Ереване произошел взрыв газа в жилом доме.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, в результате трагедии есть двое раненых, судьба одного из жильцов неизвестна, спасатели ведут поисковые работы.

В результате взрыва обвалились 12 квартир жилого здания. 19 жителей выбрались из-под обломков. Спасатели смогли вытащить двоих раненых, которые оставались под обломками. Судьба одного жителя пока неизвестна, ведутся спасательные работы.

Отмечается, что городские власти Еревана уже заявила, что все пострадавшие из-за взрыва будут обеспечены временным жильем.

Фото: МЧС Армении

Ранее мы писали, что в Ярославле взорвался жилой дом. В одном из подъездов обрушились перекрытия с третьего по пятый этажи, идет эвакуация жильцов.