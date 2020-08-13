Взрыв на Позняках: власть решила судьбу разрушенного дома [ Редактировать ]
В Киеве местная власть приняла решение о том, что делать с домом на Позняках, который был разрушен после взрыва. Об этом сообщает dtp.kiev.
Так, специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства сейчас работают над проектом для укрепления пострадавшего здания, чтобы его безопасно демонтировать и дать возможность семьям забрать вещи, которые все еще остаются в квартирах.
Планируется, что это удасться благодаря специальной конструкции из металла, которой подопрут 9-й и 10-й этажи. Также будет установлено сквозную металлическую балку, которой зафиксируют аварийные плиты, поскольку они могут выпасть со стороны двора.
К работе приступят, как только утвердят план, а демонтаж должен завершиться к началу отопительного сезона, который начнется 14 октября.
Напомним, ранее Зеленский вручил пострадавшим ключи от нового жилья. А потерпевшим выделят 20 миллионов на ремонт новых квартир
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