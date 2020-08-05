Желающим поступить в университеты Украины из Крыма будет предоставлено сопровождение.

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым.

По информации, абитуриентам помогут пересечь КПВВ и разобраться с документами.

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Отмечается, что в случае возникновения вопросов в ведомстве готовы помогать поступающим.

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