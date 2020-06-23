Вступительная кампания-2020: какие изменения ждут абитуриентов [ Редактировать ]
Сроки вступительной кампания в 2020 уже смещены. Она начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, пишет "РБК-Украина".
Мандзий уточнила, что закон об освобождении от обязательной государственной итоговой аттестации не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в университет.
Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить.
С 13 до 22 августа будет продолжаться прием заявлений, до 16 августа - для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО.
Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00.
Зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября.
А учебный год для первого курса начнется с 15-17 сентября.
Ранее мы писали о том, что Кабинет министров может изменить условия проведения внешнего независимого оценивания.
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