Сроки вступительной кампания в 2020 уже смещены. Она начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, пишет "РБК-Украина".

Мандзий уточнила, что закон об освобождении от обязательной государственной итоговой аттестации не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в университет.

Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить.

С 13 до 22 августа будет продолжаться прием заявлений, до 16 августа - для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО.

Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00.

Зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября.

А учебный год для первого курса начнется с 15-17 сентября.

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