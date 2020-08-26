Скандально известный танкер Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже "Дельфи" осенью прошлого года, поставлен на ровный киль. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Работы выполнила компания "Краншип", задействовав в операции четыре единицы судна - мощный плавкран "Атлас-4", основные буксиры "DiamondN" и "TopazN", а также вспомогательный буксир "Авант".

За последние две недели практически с нуля выполнен колоссальный объем работ, в частности, по разбору каменной гряды, на которой лежал танкер, очистке отсеков судна от наносов песка, ремонта поврежденных участков корпуса и герметизации отдельных отсеков. Параллельно проводилась зачистка внутренних помещений танкера от остатков нефтепродуктов с использованием специальной гидравлической установки-нефтеловушки LamorLPP.

По словам начальника администрации Одесского порта Руслана Сахаутдинова, около 15 человек ежедневно трудились непосредственно на танкере, под водой и на надводной его части. В ходе работ привлекались и дополнительные специалисты.

Постановка корпуса аварийного судна на ровный киль осуществлялось двумя буксирами - "DiamondN" и "TopazN". Для равномерного разнесения усилий буксиров на как можно большую площадь тонкого борта старого судна (возраст танкера - 50 лет) на его корпус наварили специально изготовленные стальные фермы.

"Сейчас судно имеет крен 30 градусов, уже можно свободно перемещаться по палубе. Перспективы дальнейшей работы станут известны после того, как водолазы обследуют правый борт. От размера пробоины зависит время, которое необходимо для ее заделки", - заявил Сахаутдинов.

В дальнейшем проведут герметизацию ряда отсеков и соответствующий ремонт, что обеспечит плавучесть судна. Затем его отбуксируют с пляжа с помощью понтона и плавкрана.

Напомним, что 22 ноября 2019 года танкер "Делфи" (длина - 60 м, ширина - 10 м, водоизмещение - 1600 т), который ходит под флагом Молдовы, сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин". Экипаж из трех человек спасли сотрудники ГСЧС Украины.

В середине июня 2020 года стало известно, что с затонувшего судна выливается топливо. Пятно разлива достигло значительных размеров и распространилась в сторону местного пляжа.

Ранее сообщалось, что в море вокруг затонувшего танкера предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в 5 раз.