Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Его арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог.

Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

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По ее словам, Балоня взяли под стражу сроком на два месяца. Кроме того, суд определил размер залога. Экс-чиновник может выйти на свободу, внеся около 10 млн гривен залога.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток", - уточнили на странице пресс-службы САП в Facebook.

Напомним, Балоня задержали при получении взятки. Также сообщалось, что 26 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня.