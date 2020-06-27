Экс-главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня арестовали [ Редактировать ]
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Его арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог.
Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
По ее словам, Балоня взяли под стражу сроком на два месяца. Кроме того, суд определил размер залога. Экс-чиновник может выйти на свободу, внеся около 10 млн гривен залога.
"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток", - уточнили на странице пресс-службы САП в Facebook.
Напомним, Балоня задержали при получении взятки. Также сообщалось, что 26 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня.
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