Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили перемирие на Донбассе.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.

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По его словам, Помпео приветствовал установление режима тишины на Донбассе.

"31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы", - отметил президент.

Глава государства также поблагодарил госсекретаря за поддержку территориальной целостности Украины и двухпартийную поддержку.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал дату проведения саммита "нормандской четверки".