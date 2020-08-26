Зеленский и Помпео обсудили перемирие на Донбассе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео. В ходе беседы они обсудили перемирие на Донбассе.
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, Помпео приветствовал установление режима тишины на Донбассе.
"31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы", - отметил президент.
Глава государства также поблагодарил госсекретаря за поддержку территориальной целостности Украины и двухпартийную поддержку.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал дату проведения саммита "нормандской четверки".
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