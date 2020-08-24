Зеленский пообещал парад после возвращения Донбасса и Крыма (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 24 августа, Украина празднует 29-ю годовщину Независимости. Торжественные мероприятия начались на Софийской площади Киева с исполнения певцом DZIDZIO гимна Украины.
Во время выступления по случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский высказался о проведении парадов.
Наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. А парад у нас обязательно будет в будущем - парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир. Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость.
Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, будут отвечать перед законом.
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