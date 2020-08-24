Зеленский назвал дату проведения саммита "нормандской четверки" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Хайко Маас, 24 августа, обсудили дальнейший переговорный процесс по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Зеленский отметил, что визит министра иностранных дел Германии в такой особенный для Украины день - это очень символично и радостно.
Хайко Маас. Я рад, что на День независимости у нас гости такого высокого уровня.
Стоит отметить, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" должен состояться в конце сентября, согласно достигнутым договоренностям Зеленского и Мааса.
Отмечается, что Зеленский сообщил Маасу о ситуацию с безопасностью на Донбассе и выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Германии территориальной целостности и суверенитета нашего государства.
Мы благодарны вам лично, благодарны вашему послу и отдельно хотим поблагодарить за постоянную поддержку госпожу канцлера Ангелу Меркель. Она всегда поддерживает нас по всем приоритетным вопросам, которые у нас есть: вопросы войны на востоке, вопрос Крыма, вопрос нашей территориальной целостности и суверенитета
Также Президент Украины отметил прогресс в направлении установления мира на востоке Украины и другие шаги, приближающие проведение очередной встречи "Нормандской четверки" на уровне глав государств.
Чтобы у нас получилось провести в ближайшее время, как можно скорее, встречу в Нормандской формате - все подготовить и действительно продвигаться вперед. Сейчас действительно есть ощущение, что команды работают неплохо. Как бы там ни было, но 29 дней нет боевых смертей и ранений. Я считаю, что это наша большая общая победа
Со своей стороны Хайко Маас выразил надежду, что запланированная на сентябрь 2020 года встреча министров иностранных дел стран - участниц Нормандского формата предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита "Нормандской четверки".
Кроме того, собеседники отметили близость позиций двух стран по событиям в Республике Беларусь.
Как мы сообщали, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" должна состоятся 28 августа.
Ранее, Леонид Кравчук впервые высказался о вводе миротворцев на Донбасс. Кравчук считает, что ввод международных миротворцев в регион, неподконтрольный центральным властям в Киеве является для Украины невыполнимой задачей
Читайте также, в Киеве в День Независимости прошел "Марш защитников Украины".
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