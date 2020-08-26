Украина открывает пункты пропуска на админгранице с Крымом/ Фото: uagolos.com

С полуночи субботы, 29 августа, прекратится действие распоряжения Кабмина о приостановке работы пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом. Это означает, что пункты пропуска "Каланчак" и "Чонгар" снова заработают.

Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму.

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Детали по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.

"Полный текст решение правительства будет опубликован завтра", - отметили в представительстве.

Напомним, пункты пропуска на админгранице с Крымом были временно закрыты в соответствии с распоряжением Кабмина от 8 августа. Пересечение административной границы ограничивали в рамках предотвращения распространения коронавируса в Украине.

Ранее мы писали о том, что Чубаров просит Шмыгаля открыть Крым.