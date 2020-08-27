Смертельна ДТП у Березані на Київщині. На місці загинули 20-річний водій та 15-річна пасажирка, ще троє потерпілих із численними травмами в лікарні.

Кермувальник не впорався з авто і врізався в бетонну огорожу однієї з садиб. Окрім водія, у машині було четверо пасажирів. Усім до 20 років. Поліція відкрила кримінальне провадження.