У ДТП в Березані загинули підлітки [ Редактировать ]
Смертельна ДТП у Березані на Київщині. На місці загинули 20-річний водій та 15-річна пасажирка, ще троє потерпілих із численними травмами в лікарні.
Кермувальник не впорався з авто і врізався в бетонну огорожу однієї з садиб. Окрім водія, у машині було четверо пасажирів. Усім до 20 років. Поліція відкрила кримінальне провадження.
по теме
Prev Next
22 августа 2020 17:00
В Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал женщину с ребенком (фото, видео)
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
19 августа 2020 09:40
В Каменском жуткое ДТП унесло жизнь 4-летней девочки
На "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком
13 августа 2020 09:25
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
10 человек получили травмы различной степени тяжести
10 августа 2020 08:15
Моторошна аварія на околиці Дніпра: загинула дворічна дитина
Загинула дворічна дитина, п'ятьох потерпілих шпиталювали, двоє з них у тяжкому стані