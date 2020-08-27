Вечером 26 августа, в Турковском районе Львовской области в дорожной аварии погибли два человека - пешеход, которого сбил микроавтобус, и пассажир. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

ДТП произошло около 19:15 в поселке Борыня. Водитель Opel, 53-летний местный житель, на повороте не справился с управлением, сбил пешехода, который двигался по обочине, после чего микроавтобус вылетел в кювет.

58-летний пешеход скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. 58-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте аварии. Водитель получил травмы, его доставили в больницу. Все участники ДТП — местные жители.

Водитель микроавтобуса задержан, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Причины аварии и степень вины водителя выясняет транспортная полиция Львовской области.

Ранее сообщалось, что под Киевом случилось жуткое ДТП с жертвами.