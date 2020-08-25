Под Киевом случилось жуткое ДТП с жертвами [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
В городе Березань Киевской области водитель на большой скорости не справился с управлением протаранил забор.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, мужчина на Chevrolet Lacetti не справился с управлением из-за мокрой дороги.
По прибытии спасателями установлено, что автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с забором. В результате проведения спасательных работ были деблокированы двое погибших и трое пострадавших.
Отмечается, что одной из пострадавших начали сбор денег на лечение.
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