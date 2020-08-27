В Раде рассказали, когда запустят реформу СБУ [ Редактировать ]
Законопроект президента о Службе безопасности Украины почти доработан и изменен. В первом чтении он может быть принят в сентябре, а в целом - до конца текущего года. Об этом депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила в комментарии "РБК-Украина".
По ее словам, замечания иностранных экспертов будут учтены. Депутат говорит, что критика международников не была основанием для возвращения законопроекта на доработку.
Как известно, в марте президент внес в Верховную Раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Президент подал в парламент законопроект как неотложный.
Ранее мы писали, что в Раде не видят оснований для проведения местных выборов в ЛДНР.
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