Законопроект президента о Службе безопасности Украины почти доработан и изменен. В первом чтении он может быть принят в сентябре, а в целом - до конца текущего года. Об этом депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила в комментарии "РБК-Украина".

По ее словам, замечания иностранных экспертов будут учтены. Депутат говорит, что критика международников не была основанием для возвращения законопроекта на доработку.

Как известно, в марте президент внес в Верховную Раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины". Президент подал в парламент законопроект как неотложный.

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