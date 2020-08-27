Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця жовтня. В усіх регіонах посилили обмежувальні заходи. До того ж - із 29 серпня до 28 вересня - іноземцям заборонять в'їзд. Щоправда, не всім: виняток зроблять для представників міжнародних місій, дипломатів, студентів українських вишів та для тих хто прямує транзитом. Натомість відкриють пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом. Уже цієї суботи знову запрацюють КПВВ "Каланчак" і "Чонгар".

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: