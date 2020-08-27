Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев от коронавируса может возрости. С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает The Guardian.

Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Клюге говорит, что "бдительность - ключевое слово".

Ранее сообщалось, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлили до 1 ноября.