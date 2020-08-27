За прошедшие сутки в Украине выявили 1 974 новых случаев коронавирусной инфекции, 49 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 27 августа COVID-19 подтвержден у 112 059 украинцев. Из них 2 403 - скончались.

Выздоровели за минувшие сутки 763 пациента. Таким образом болезнь уже побороли 54 217 человек.

Лидером по количеству новых случаев COVID-19 стал Киев (+220). Высокие показатели по заболеваемости показывают Харьковская (+218), Львовская (+203), Одесская (+185), Ивано-Франковская (+164) и Черновицкая область (+159) области.

Ранее сообщалось, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлили до 1 ноября.