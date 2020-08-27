В Одессе начались масштабные работы по строительству нового разворотного кольца конечной остановки трамвая на 16-й станции Большого Фонтана.

На время строительства прекратил работу маршрут №19, который ходит от 16-й станции на Дачу Ковалевского. С 1 августа также сокращен маршрут трамвая №18, он соединяет Куликово поле и 16 станцию Большого Фонтана. А пока отсутствует трамвайное сообщение между 11-й и 16-й станциями, запущен автобусный маршрут №18-к: от 11-й станции Большого Фонтана до 16-й станции Большого Фонтана с перевозкой всех льготных категорий граждан, предусмотренных действующим законодательством Украины.

Масштабные работы по строительству нового разворотного кольца и конечной трамвайной отставки проводятся за счет застройщика жилого комплекса "Аквамарин". Это первый в Украине случай, когда частный инвестор за свой счет реализует крупный инфраструктурный проект, заказчиком которого выступает город. Поскольку работы такого плана ведутся впервые в стране, пришлось потратить почти два с половиной года на согласование и подготовку технической документации.

Следует отметить, что ЖК "Аквамарин" является одним из проектов компании Odecom Development, которая занимается созданием объектов недвижимости от их проектирования до введения в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания. Также компания занимается реанимацией долгостроев. И как раз ЖК "Аквамарин" является одним из примеров не просто успешной достройки брошенных высоток, но и создания на их основе целого жилого комплекса с развитой социальной инфраструктурой.

"Мы строим жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в живописном уголке Одессы, вблизи от моря. Здесь нет шумной городской суеты и скоростных автомагистралей. Это в буквальном смысле территория спокойствия, здорового образа жизни и абсолютного комфорта. Именно комфортное проживание не только жителей нашего комплекса, но и всего района стало причиной строительства нового разворотного кольца с применением современных инженерных технологий", - рассказывает Олег Невзоров, руководитель компании Odecom Development.

Олег Невзоров

Невзоров отметил, что трамвай будет ходить по новому полотну, расположенному на шумо- и вибро- поглощающей подушке. Будет построена новая тяговая подстанция, диспетчерская и новая остановка общественного транспорта. Общая стоимость работ - более 30 миллионов гривен, все финансирование - за счет ЖК "Аквамарин". После реконструкции кольцо будет полностью огибать весь жилой комплекс.