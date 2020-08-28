Украина приостановила все контакты с Беларусью [ Редактировать ]
Украина приостановила все контакты с Беларусью. Они будут восстановлены, когда ситуация не будет вредить репутации Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
"У нас сейчас все процессы, все контакты поставлены на паузу", - сказал он.
Министр отметил, что контакты будут восстановлены, когда ситуация не будет нести репутационные последствия для Украины.
Ранее сообщалось, что Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь.
Также мы писали о том, что Лукашенко готов к диалогу с оппозицией и назвал условие.
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