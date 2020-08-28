Финляндия решила отказаться от украинских заробитчан, которые планировали ехать собирать ягоды. Такое решение принял Государственный совет Финляндии, из-за стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом в Украине, сообщает Yle.

Украинцев не будут пускать на территорию страны уже с 28 августа до 18 сентября. Ограничение на въезд действует для граждан всех стран, не являющихся членами ЕС и имеющих высокие темпы распространения COVID-19.

На сбор урожая в Финляндию могут ехать жители Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи. Иностранные работники обязаны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники.

Обычно на фермах Финляндии работает 18 тыс. сезонных работников, которые в основном приезжают из-за границы. В начале июля в Финляндии было порядка 10 тыс. сезонных рабочих, из которых половина - финны. Вторая половина - преимущественно украинцы.

Местные издания сообщают, что в данное время на клубничных полях платят 1,20 евро за собранный килограмм клубники.

Как сообщали "Подробности", в Украине побит новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. 27 августа COVID-19 был диагностирован у 2 438 человек.