Финляндия начнет отслеживать распространение коронавируса среди населения с помощью рандомизированных тестов на антитела. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщили в управлении здравоохранения, сообщает Reuters.

Крупные больницы будут рассылать письма с приглашением случайно выбранным гражданам всех возрастов для тестирования на антитела. Они вырабатываются организмом человека, зараженного вирусом COVID-19, в том числе у кого заболевание протекает без каких-либо симптомов.

Первые тесты будут проводиться в районе столицы Хельсинки. На их основе правительство будет определять, какие меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса.

"Основная цель исследования, которое начинается сейчас, состоит в том, чтобы получить актуальную информацию о том, насколько большая часть населения вырабатывает антитела. Оценивая распространенность антител в популяции, мы можем отслеживать, в какой степени эпидемия распространилась среди разных возрастных групп и в разных областях", - сказано в заявлении Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.

На данный момент в Финляндии подтверждены 2176 случаев заражения коронавирусом. 27 человек умерли в результате болезни.