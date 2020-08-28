Коронавирус в Украине установил новый антирекорд [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 пятницы, 28 августа, в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики подтвердили 2 438 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала пандемии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер 2 451 человек (+48). Выздоровели 55 083 человека (+866).
Ранее сообщалось, что в Украине обновили карантинные зоны.
Также мы писали о том, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от коронавируса.
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