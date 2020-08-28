Прем'єр-міністр Японії пішов у відставку. За станом здоров'я. 65-річний Сіндзо Абе очолює уряд з 2012 року. Тепер виконуватиме обов'язки прем'єра, допоки керівна партія не представить нової кандидатури.

За повідомленнями ЗМІ, політик має хронічний виразковий коліт, який став заважати йому виносити "здорові судження". У серпні Абе двічі потрапляв до лікарні. Цікаво, що недуга вже змушувала урядовця полишити прем'єрський пост - у 2007. Але за 5 років, його знову призначили головою уряду.