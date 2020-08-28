Компания TietoEvry разработала шрифт The Polite Type, который заставляет всех быть вежливыми. Он подменяет ругательные слова на нейтральные аналоги. Об этом сообщает techtoday.in.ua.

Например, если пользователь захочет написать "уродливый", шрифт The Polite Type автоматически заменит выражение на "красивый не традиционно". Шрифт может заменять и бранные выражения со словом fuck. Например, camelfucker он заменит на Middle Eastern person (человек с Ближнего Востока). Фразу "я тебя ненавижу" шрифт заменит на "я не согласен с тобой". Выражение "ты никчемный" (you're worthless) заменится на "ты важен" (you matter).

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Короткие оскорбления или ругательства без вежливого аналога или со слишком широким значением, такие как dumbfuck или просто fuck или asshole, шрифт скроет, размыв их.

The Polite Type использует для замены слов и фраз специальные алгоритмы распознавания текста. Они опираются на встроенный словарь, в котором содержится уже более 1900 слов и выражений. Разработчики позволяют свободно загружать этот словарь в форматах .csv и .xlsx. В нем пока присутствуют слова на английском языке, но, вероятно, можно создать аналогичный словарь для другого языка.

С точки зрения типографики, The Polite Type относится к шрифтам типа OpenType font (OTF). Его можно использовать при написании обычных текстов или, например, комментариев на любом интернет-ресурсе.

Авторы предлагают использовать новый шрифт для общения в интернете, чтобы уменьшить уровень сетевой агрессивности. По данным TietoEvry, более 35% жертв виртуальных угроз находятся в перманентном состоянии тревоги. 20% из них страдают от бессонницы.

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