Компания Microsoft представила унифицированное мобильное приложение Office, в котором пользователи смогут редактировать документы Word, Excel и PowerPoint без необходимости переключаться между приложениями. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Кроме этого, приложение также позволяет просматривать файлы в облачном хранилище OneDrive, сканировать документы с помощью инструмента Office Lens и считывать QR-коды", - говорится в сообщении.

Читайте также В Microsoft изобрели ноутбук на солнечной энергии

К слову, у приложения есть также несколько ограничений. Так, текущая версия не оптимизирована для планшетов или устройств Chromebook. Также приложение нельзя использовать в ландшафтной ориентации.

Сейчас приложение доступно только для платформы Android. Информации о том, выпустят ли аналогичное унифицированное приложение для iOS пока нет.

Ранее приложение было доступно в бета-версии.

Ранее сообщалось, что в Android появилась новая функция.

Также читайте о том, что в Microsoft заявили о краже данных хакерами из КНДР.