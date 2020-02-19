Microsoft объединил Word, PowerPoint и Excel в одном приложении [ Редактировать ]
Компания Microsoft представила унифицированное мобильное приложение Office, в котором пользователи смогут редактировать документы Word, Excel и PowerPoint без необходимости переключаться между приложениями. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Кроме этого, приложение также позволяет просматривать файлы в облачном хранилище OneDrive, сканировать документы с помощью инструмента Office Lens и считывать QR-коды", - говорится в сообщении.
К слову, у приложения есть также несколько ограничений. Так, текущая версия не оптимизирована для планшетов или устройств Chromebook. Также приложение нельзя использовать в ландшафтной ориентации.
Сейчас приложение доступно только для платформы Android. Информации о том, выпустят ли аналогичное унифицированное приложение для iOS пока нет.
Ранее приложение было доступно в бета-версии.
Ранее сообщалось, что в Android появилась новая функция.
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