Путешествие в будущее: создана математическая формула машины времени [ Редактировать ]
Группа физиков смогла составить математическую формулу машины времени. Теоретически, теперь появилась возможность путешествовать в будущее и прошлое, пишет rusjev.net.
Для создания математической модели физики использовали понятие кривой пространства-времени, которая будет как бы сгибаться вокруг специальной капсулы путешественников во времени. Правда, двигаться этой капсуле придется со скоростью света.
В дело пошла теория относительности Эйнштейна, согласно которой гравитация связана с искривлением пространства-времени. Эту теорию подтверждают непосредственные наблюдения за поведением планет у объектов с высокой массой - именно гелиоцентрическая система приводит к тому, что планеты обращаются вокруг звезд.
"Люди привыкли считать путешествия во времени фантастикой. И мы тоже склонны так думать, потому что в реальности этого не делаем. Но математически это возможно", - утверждает физик-теоретик Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии в Канаде.
Если пространство изгибается, значит, и время должно изгибаться, поскольку эти физические величины взаимосвязаны. Дело за малым - создать машину времени из материалов, которые еще только предстоит открыть.
Ранее мы писали о том, что NASA построит пилотируемый жилой блок возле Луны.
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